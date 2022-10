As sessenta e oito empresas públicas e de domínio público extintas e em processo de liquidação, entre 1999 e 2022, deixaram uma dívida «milionária» avaliada em mais de 71 mil milhões de kwanzas, o que correspondente a 162 milhões de dólares, à taxa de câmbio média actual do BNA, ou seja, perto da metade do valor do satélite angolano Angosat-2, que custou 320 milhões USD, calculou o Novo Jornal os dados apurados e disponibilizados pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

O IGAPE explica, entretanto, que a "regularização da dívida depende da conclusão do processo de verificação que se realiza por cada uma das empresas e deverá obedecer a uma graduação dos mesmos", tendo como prioridade "os passivos laborais".

As informações cedidas pelo IGAPE, no dia 11 do mês em curso, surgem depois de a comissão representativa de ex-trabalhadores de empresas públicas extintas ter prometido que iriam manifestar-se no dia 12 de Outubro, nas instalações do IGAPE, enquanto entidade responsável pelo Sector Empresarial Público (SEP), para reclamar a demora na resolução do passivo, tal como noticiou o Novo Jornal na edição do dia 07.

