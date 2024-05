O País conta com uma capacidade instalada de produção de energia eléctrica estimada em 6.227 megawatts (Mw), dos quais 3.791 são produzidos pelas hidroeléctricas, o que representa 66,28 por cento, destes 336 são solares, revelou hoje, em Luanda o director nacional de Energia Eléctrica do Ministério da Energia e Águas, Diógenes Diogo durante o fórum Energia e Ambiente promovido pelo jornal expansão.

Diógenes Diogo dissertava sobre o tema "A futura rede nacional de distribuição eléctrica".

De acordo com o responsável, a região Sul tem instalado 459 megawatts de energia, enquanto que a Leste está com 286 Mw, o que contribui significativamente na demanda, mas esforços estão em curso para interligar as duas regiões ao sistema nacional.

"A região norte está melhor servida, conta com 4.684 megawatts dos quais 3.576 hídricas, 1.105 térmico e 2 megawatts solares", enfatizou, referindo que as províncias do Cunene e Bié são as menos electrificadas do País.