O Fundo de Fomento Habitacional (FFH) abriu esta quarta-feira, 29, um concurso público para a reabilitação de 21 edifícios vandalizados na Urbanização Vida Pacífica, localizado no distrito urbano do Zango, no município de Viana, em Luanda, cujo prazo para execução dos serviços devem duras apenas oito meses.

O Governo vai gastar para a reabilitação dos 21 edifícios vandalizados 23,8 mil milhões de Kwanzas. O concurso está aberto à participação de entidades nacionais e estrangeiras.

Segundo o FFH, os edifícios encontram-se vandalizados, desprovidos de elementos internos, incluindo infra-estruturas técnicas internas e externas, e englobam trabalhos de reparação, revisão, fornecimento, aplicação, instalação, recuperação, ensaios, pinturas e arranjos exteriores.

Conforme o Fundo de Fomento Habitacional, as empresas interessadas neste concurso devem, para o feito, candidatar-se pelo correio electrónico, www.ffh.ao

A obtenção das peças de procedimentos obriga a um pagamento de 60 mil kwanzas, sendo a caução fixada em 5 por cento do preço global da proposta.

O prazo para apresentação das propostas, de acordo com FFH, termina às 15:00 do dia 29 de Outubro próximo.

Localizado no município de Viana, no distrito urbano do Zango 0, o projecto habitacional Vida Pacífica, é composto por seis blocos.

Os edifícios integram um lote de mais de mil imóveis construídos com fundos públicos, apreendidos em Fevereiro do ano passado pela Procuradoria-Geral da República no âmbito do processo de recuperação de activos que se encontravam na posse do China Internacional Fund Limited.