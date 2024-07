Primeiras movimentações no Terminal de Minérios, um investimento público superior a 500 milhões de dólares, descortinam falta de condições ferroviárias no CL.

A escassez de vagões vai forçar o concessionário dos serviços ferroviários e logística do Corredor do Lobito a "perder" três meses, no melhor dos cenários, na transportação para a República Democrática do Congo (RDC) das 40.500 toneladas de enxofre que se encontram no Terminal Mineraleiro da Empresa Portuária, provenientes do Qatar, apurou o Novo Jornal.

A mercadoria, com a qual o Terminal Mineraleiro abriu as portas, há duas semanas, quase 10 anos após ter sido inaugurado, não será transportada em massa, conforme fonte ligada à Lobito Atlantic Railway (LAR).

"Em situação normal, uma operação destas seria executada em menos tempo, bem menos", vincou, ao revelar que o concessionário está à espera de 475 vagões, que devem chegar ainda este ano.

