Angola reduziu de 26 para 15% a taxa de transmissão do VIH/SIDA a crianças nascidas de mães seropositivas, no período de 2018 a 2021, através do programa de corte da transmissão vertical, inserido no projecto Nascer Livre para Brilhar. Antes do início do projecto, o cenário era de, a cada 100 crianças que nasciam de mães convivendo com VIH, 26 terem a doença. Mas, hoje, os resultados são animadores. Na sua primeira fase, o projecto assiste três mil mulheres em todo o país e é uma grande esperança para as suas vidas e a dos seus filhos. Está a permitir que milhares de crianças angolanas nasçam livres para brilhar e celebrar a vida.