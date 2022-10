Governo canalizou "recursos suplementares" para a TAAG responder a reivindicações dos pilotos

O Governo entregou à TAAG "recursos suplementares" para "acomodar as necessidades da massa salarial" da companhia aérea nacional, o que fez com que a greve iniciada pelos pilotos na sexta-feira fosse suspensa. Sem avançar valores, o Ministério dos Transportes informa que este adiantamento se deveu à decisão de avançar de imediato com a implementação do Plano de Saneamento e Capitalização Complementar da companhia aérea nacional.