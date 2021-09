O Governo está a pagar o complemento salarial do décimo terceiro mês em prestações mensais, uma medida que "visa permitir ao Executivo honrar os compromissos e direitos dos funcionários públicos e, ao mesmo tempo, suavizar as pressões de tesouraria decorrentes do contexto macro-económico adverso causado pela pandemia de Covid-19".

Esta iniciativa prevê ainda, de acordo com o MINFIN, "evitar que ocorram constrangimentos do lado da procura por excesso de liquidez, durante o mês de Dezembro, que possam vir a influenciar o comportamento do índice de preços e, consequentemente, afectar, de modo gravoso, o poder de compra".

O ministério liderado por Vera Daves afirma que devido à limitação de recursos financeiros, o Executivo angolano continua a implementar a estratégia de consolidação orçamental e tudo tem feito no sentido de atender às suas principais obrigações financeiras, com destaque para o pagamento de salários, o serviço da dívida, as despesas dos sectores sociais, investimento público racional e eficiente, para além das despesas mínimas de funcionamento dos Serviços Públicos.

A primeira prestação do subsídio de natal foi paga no final do mês de Agosto e a última está agendada para o final de Novembro.