O Presidente da República autorizou a assinatura de um memorando com a empresa China Road and Bridge Corporation para a elaboração dos estudos e projectos necessários para sustentar o lançamento do concurso público, na modalidade de parceria público-privada (PPP), para a construção da auto-estrada Soyo/Santa Clara (Norte-Sul).

No documento não é avançado qualquer informação sobre a despesa, e apenas autoriza o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a celebrar com a empresa China Road and Bridge Corporation, o memorando de entendimento.

Ao ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática de todos os actos decisórios e de aprovação tutelar, incluindo a celebração e assinatura do memorando de entendimento.

Governo prepara parceria público-privada para construção da auto-estrada que vai ligar o Norte ao Sul do País

Desde 2020 que o Governo de João Lourenço fala da construção de uma auto-estrada no corredor Norte-Sul, para ligar a província do Zaire à região de Santa Clara, no Cunene, numa extensão de cerca de 1400 quilómetros.