O Governo vai abrir um concurso público para a aquisição de serviços de gestão e manutenção dos edifícios CIF Luanda One e CIF Luanda Two.

A medida é justificada pela "urgência" da criação de melhores condições de acomodação dos serviços públicos, "com a disponibilização, para o efeito, de instalações funcionais, evitando-se qualquer tipo de perturbação à prestação do serviço público pelas entidades do Estado".

No despacho consultado pelo Novo Jornal, o Chefe de Estado autoriza a realização da despesa e a abertura do concurso público e delega na ministra das Finanças competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, constituição de uma comissão de avaliação, e verificação da validade e legalidade dos actos praticados no âmbito do procedimento, incluindo a celebração e a assinatura do respectivo contrato.

Os edifícios CIF Luanda One e CIF Luanda Two, que estiveram até 2020 na posse da empresa de direito angolano China International Fund Angola, localizados na Avenida do 1º Congresso do MPLA, na Ingombota, Luanda, foram apreendidos pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos da Procuradoria-Geral da República e registados em nome do Estado angolano.

Na altura, o Novo Jornal consultou as escrituras do China International Fund CIF. A primeira, de constituição da empresa, datada de 2008, tem como representantes legais Maria de Lourdes Roque Caposso Fernandes, em representação de uma offshore, Plansmart International Limited, com sede nas Ilhas Virgens britânicas, e Paula Andresa Custódio e Silva Inglês, em representação da sociedade Utter Right International Limited, também com sede nas Ilhas Virgens britânica. As sociedades têm ambas como morada a caixa postal nº 957, no centro offshore incorporations.

Em 2018, nova escritura dá conta da entrada de um novo sócio: a empresa IF - Investimentos Financeiros SGPS, SA, com sede em Luanda, no Bairro Nova Vida. O acto foi representado por Samora Borges Sebastião Albino, nome que surge ligado ao escândalo "Paradise Papers". Sobre os sócios da empresa IF - Investimentos Financeiros não há qualquer informação na escritura lavrada em 2011.

Como verdadeiros proprietários desta empresa foram apontados na imprensa os nomes dos generais Hélder Vieira Dias "Kópelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino".