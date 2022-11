A mais nova loja da rede Deskontão, no Talatona, é resultado de um investimento de 2 mil milhões de kwanzas. Com esse estabelecimento comercial, o grupo passa a deter cinco lojas em Luanda.

A Score Distribuição, detentora do Deskontão, investiu, de 2020 a 2022, 6 mil milhões de kwanzas na expansão da rede de supermercados, avançou ao Novo Jornal o CEO do grupo, António Leal.

O responsável, que falava ao Novo Jornal à margem da abertura da mais recente loja do grupo, no município de Talatona, a quinta do grupo, referiu que a empresa pretende aumentar o número de lojas no princípio do próximo ano.

O CEO da empresa disse ainda que está a ser realizado um estudo para definir a localização do próximo investimento do grupo.

"Nós temos previsto, há três anos, no plano estratégico da empresa, abrir três lojas. Esta é a segunda e para o ano temos previsto abrir mais uma", afirmou o CEO da Score Distribuição.

A nova loja Deskontão contou com um investimento de 2 mil milhões Kwanzas, gerando 100 postos de trabalho, sendo 70 directos e 30 indirectos.

No global, a empresa conta com 600 trabalhadores, sendo que 580 trabalhadores são angolanos.

Com este novo estabelecimento, a rede Deskontão, uma marca de retalho alimentar, passa a ter cinco lojas em Luanda, nomeadamente, duas no Kilamba Kiaxi e as restantes na Camama, na Ingombota e no Talatona, a mais recente.