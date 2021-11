Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca (AHL) já assegura o fornecimento de electricidade em larga escala no País. Em quatro anos de produção de energia, projecto, que se encontra em fase de conclusão, necessita de mais investimento para interligar as regiões ainda carentes de electricidade.

O projecto de geração de energia eléctrica de Laúca foi erguido a partir de Junho de 2012, com a finalidade de atingir o pico produtivo de 2071 megawatts repartidos em seis turbinas e uma central ecológica. Com 334 megawatts por turbina, a barragem, neste momento, já produz 2.004 megawatts (MW) de energia. Resta apenas a entrada em actividade da unidade ecológica, com a capacidade de produção de 65,5 MW, que vai manter o caudal do rio, revela fonte que gere a exploração do projecto.

Dotada de uma barragem de 132 metros de altura, ocupa uma superfície de 24 mil hectares, incluindo a albufeira de 18 mil hectares, o Aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca completou, em Agosto, quatro anos de operação e, segundo a direcção da Empresa Pública de Produção de Electricidade (PRODEL), a produção representa já 40% do total produzido pelo sistema norte e centro, correspondentes a 19 milhões de megawatts de energia.

