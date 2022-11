Huíla: Shoprite do Lubango reaberto depois de corrigidas irregularidades e pagamento de multa de 5,2 milhões kz

O supermercado Shoprite do Lubango, na província da Huíla, corrigiu as insuficiências e foi autorizado a reabrir esta quarta-feira, depois do pagamento de uma multa de 5,2 milhões de kwanzas e a desinfecção completa do estabelecimento. O supermercado foi ainda obrigado a retirar todos legumes, produtos estragados e arroz contaminado com gorgulhos.