O assunto tem sido alvo de duras críticas, sobretudo por parte da UNITA, que considera a modalidade de contratação simplificada uma forma de o PR ""fechar" negócios com amigos". Numa carta enviada ao secretário para os Assuntos Judiciais e Jurídicos (SAJJ) do Presidente da República, Vera Daves alerta para as vias que têm sido adoptadas para celebração de contratação simplificada por autorização de João Lourenço, considerando-as à margem das normas que regem a Lei dos Contratos Públicos.

"Muitos dos procedimentos de contratação simplificada e emergencial aprovados por despachos de Sua Excelência Titular do Poder Executivo (TPE) se apresentam em desconformidade com a LCP [Lei dos Contratos Públicos], por não reunirem os pressupostos para a adopção, conforme estatuído na LCP", refere a ministra das Finanças, num documento endereçado a Carvalho Neto, secretário do PR para os Assuntos Judiciais e Jurídicos.

De acordo com o exposto no documento a que o Novo Jornal teve acesso, a patroa do MINFIN queixa-se de o seu pelouro não estar a ser previamente consultado para dar, tempestivamente, o seu parecer sobre muitos dos contratos celebrados na modalidade de contratação simplificada e emergencial.