O jornal Expansão realiza esta sexta-feira, 19 de Julho, no Hotel InterContinental, o seu XIV FORUM BANCA, com o tema "Sofisticação e Futuro da Banca em Angola: Novos Produtos e Serviços", que está a ser transmitido também na página do Novo Jornal.

Diz o semanário económico que este fórum tem "os olhos postos no futuro" e pretende "olhar para aquilo que será o funcionamento e a relação com os clientes nos próximos anos, a digitalização dos serviços e os novos produtos que poderão contribuir para o crescimento económico do País".

A sessão de abertura será feita pelo secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos, seguindo-se depois três apresentações para lançar alguns dos temas que estarão em debate.

A primeira apresentação será feita por Mário Nascimento, presidente da Associação Angolana de Bancos (ABANC) que irá falar sobre "A Contribuição da Banca no Crescimento Económico do País". A segunda intervenção feita por Inês Filipe, PCA da KPMG, que irá apresentar os "Novos Produtos Bancários que podem alavancar a economia". Para fazer a terceira apresentação, o Expansão convidou o economista Wilson Chimoco para falar das "Mudanças na Relação da Banca com os Seus Clientes e outros Operadores de Mercado"

Segue-se um debate sobre todas estas questões, sendo que na mesa redonda estarão presentes agentes importantes deste sector, nomeadamente, João Ferreira, (PCE do Banco YETU), Luís Gonçalves (PCE do BFA), Luís Teles (PCE do Standard Bank Angola), Luzolo de Carvalho ( PCE do BPC), Juvelino Domingos (Administrador Executivo do BAI) e Ricardo dos Santos (Administrador Executivo do BIC), sob moderação de João Armando, director do Expansão.

A sessão de encerramento será feita pelo vice-presidente da Associação Angolana de Defesa do Consumidor de Serviços e Produtos Bancários (ACONSBANC), Wilson de Sousa.