O Banco Nacional de Angola instituiu, no entanto, em 150 mil kwanzas o valor máximo diário de levantamentos, por cartão de pagamento, cumulativamente, em caixas Automáticas (CA) e Terminais de Pagamento Automáticos (TPA).

O valor máximo diário para transferências por cartão é fixado em cinco milhões de Kwanzas, enquanto o valor máximo para emissão de um cheque passa a ser de 9,999 milhões de kwanzas.

O instrutivo do BNA define como valor máximo diário de pagamentos no Multicaixa 19,999 milhões de Kwanzas.

O banco central acautela, no entanto, que o valor máximo por operação de pagamento para o Ministério das Finanças e o Instituto Nacional de Segurança Social é fixado em 99,999 milhões de Kwanzas.

Já o valor máximo diário de compras em Terminais de Pagamento Automático (TPA) por cartão de pagamento é fixado em dez milhões de kwanzas.

O levantamento de dinheiro por TPA em estabelecimentos comerciais, sem uma compra associada, tem uma comissão de 1,0 por cento do valor.

A partir de sexta-feira, os bancos comerciais passam também a poder cobrar taxas na utilização da rede multicaixa. Para efeitos de cobrança de comissões nas operações de compra com o cartão multicaixa de valor superior a 2.000 Kz o valor a ser cobrado não deve exceder 1% do valor da compra, sendo o limite máximo a cobrar de 9.000 Kz.

O valor da comissão de serviço a ser cobrado nas operações de valor inferior a 2.000 Kz de compra com o cartão multicaixa não deve exceder os 10 Kz. Já os valores entre 2.000 e 900.000 Kz vão pagar 1% do montante da compra.

No caso de valores superiores a 900.001 Kz a taxa será de 9.000 Kz. Também as operações de consulta de saldo e movimentos com impressão em papel vão passar a ser taxadas em 20 Kz. Pelas consultas apenas no ecrã não será cobrado qualquer valor.

Ficam isentas da comissão de serviço as cinco primeiras operações do mês, mas, a partir da sexta vez que o cliente utilizar o seu cartão na rede multicaixa, paga uma comissão.