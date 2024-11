Luanda: AGT fecha estabelecimentos comerciais no Catinton por alegada falta de pagamento do IVA - Empresários negam e acusam AGT de encerramento abusivo

A Administração Geral Tributária (AGT) fechou, recentemente, na zona do mercado do Catinton, em Luanda, vários estabelecimentos comerciais, por supostamente não pagarem o Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA). Lojistas recusam a imputação, acusando a AGT do "encerramento abusivo" de muitas lojas, Segundo os lojistas ouvidos pelo Novo Jornal, estas lojas estão no regime de exclusão.