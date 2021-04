O Ministério das Finanças (MinFin) lançou um concurso no Portal das Compras Públicas para a conclusão do parque de estacionamento da sede do ministério, em Luanda. O valor estimado é de 5 mil milhões de kwanzas (7,8 milhões de dólares norte-americanos).

O concurso decorre até ao dia 2 de Maio, e, para a respectiva candidatura, as empresas proponentes têm de pagar as peças de procedimento, que "somente serão disponibilizadas após pagamento de taxa", no valor de 250 mil kwanzas.

Na descrição do procedimento de contratação pública pode ler-se que o objecto do concurso é a aquisição de serviços de empreitada de obras públicas para conclusão da construção do parque de estacionamento do edifício sede do Ministério das Finanças.

O portal da contratação pública electrónica (www.contratacaopublica.minfin.gv.ao), lançado em Abril de 2018, com vista a reduzir, em 30% ao ano, os custos na aquisição de bens e serviços, tem como objectivo, segundo o Governo, "centralizar informações de natureza legal, administrativa e operacional sobre a Contratação Pública Angolana, tornando-as acessíveis e transparentes ao público em geral".