Segundo o MINFIN, foram disponibilizadas, desde Janeiro até à data, um total de 1.419.829.603 dólares norte-americanos, que foram vendidos aos 22 bancos que operam no mercado angolano, apesar das dificuldades financeiras.

Segundo o MINFIN, 22 bancos presentes no mercado tiveram acesso às vendas realizadas, tendo o foco das operações recaído sobre o apoio à produção agrícola, como parte das medidas de estímulo à economia promovidas pela agenda económica do Executivo, atendendo, o máximo quanto possível, às demais necessidades do mercado.

As institiuições financeiras beneficiárias dessas divisas foram o BNA, BFA, BAI, BIC, BCI, BPC, BMA, BCGA, BCA, BNI, Standard Bank de Angola, Banco de Crédito do Sul, Banco Keve, Banco de Investimento Rural, Banco Valor, Banco Yetu, Finibanco Angola, Banco Sol, Standard Chartered Angola, Bank Of China Limited Luanda Branch, Banco Comercial do Huambo e Banco de Desenvolvimento de Angola.