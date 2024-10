No primeiro exercício pela costa após a superação do histórico de avarias, navio de investigação que custou ao Estado USD 80 milhões ajuda a perceber o que agentes da pesca chamam de crise nos mares do País. Conselho de Gestão Integrada vai definir o caminho a seguir, sabendo-se já que um pretenso aumento do tempo de veda da espécie mais procurada pode significar crise económica no sector.

Contra todas as expectativas alimentadas pelos dois meses de veda do carapau, período para reprodução e crescimento da espécie, os resultados preliminares do cruzeiro a cargo do navio

"Baía Farta" mostra peixe bastante miúdo para este momento, com 9 e 11 centímetros, e um cenário de carência na costa angolana, ainda sob invasão de grandes embarcações estrangeiras.

Era expectável, como sustentam operadores do ramo e a própria ministra das Pescas e Recursos Marinhos, que os 46 arrastões lançados até à última semana, quando o navio de investigação saía de Benguela ao Namibe, trouxessem o carapau já com 21 centímetros, tamanho a partir do qual a lei permite a captura, e mais demersais.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/