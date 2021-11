Ministro de Estado para a Coordenação Económica pede aos empresários estrangeiros que confiem no Executivo - Está aberta a 36ª edição da FILDA com 500 expositores

Está aberta a 36.ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA) que decorre na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo, com a participação de 500 empresas nacionais e estrangeiras. No acto da inauguração, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, pediu aos empresários estrangeiros que depositem confiança no Executivo e que invistam em Angola.