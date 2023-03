A Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA) tem a responsabilidade de organizar e acompanhar os processos de concessão das plataformas logísticas, além de elaborar as peças de procedimentos com base na legislação aplicável no quadro da dinamização da Rede Nacional de Plataformas Logísticas, refere em comunicado o Ministério dos Transportes (MinTrans).

O lançamento deste concurso público segue-se ao já ocorrido para a concessão das plataformas logísticas do Luvo, Soyo e Luau, parte das seis plataformas logísticas previstas na primeira fase para a implementação da Rede Nacional de Plataformas Logísticas (RNPL), lê-se na nota do MinTrans, que refere que "o actual contexto socioeconómico, nacional e internacional, impõe aos países e regiões a definição de estratégias que estimulem a produção local e garantam a distribuição destes produtos para os principais pontos de consumo, ou de manufactura ou até para exportação".

Dentro do "layout" das plataformas logísticas estão previstas, além das instalações para a consolidação e a desconsolidação de cargas, a existência de armazéns alfandegários para apoiar os processos de importação, de exportação, e em trânsito.

A Plataforma Logística da Arimba, localizada a 35 quilómetros da cidade do Lubango, possui ligação com a EN 280. Na sua zona de fronteira estão as capitais provinciais de Benguela (257 km), Huambo (316km) e Namibe (171 km). A nível das infra-estruturas logísticas, a plataforma da Arimba poderá beneficiar dos Portos do Namibe e do Lobito, dos Caminhos-de-Ferro de Moçâmedes e de Benguela, além dos aeroportos na Catumbela e no Namibe.

A plataforma logística do Lombe está situada na zona central de Malanje, beneficia do Caminho de Ferro de Luanda, uma infra-estrutura logística estratégica, como ponto de ligação com os mercados internacionais através do Porto de Luanda. A estação do Lombe, da linha do Caminho- de-Ferro de Luanda, dista cerca de 4km de Malanje, 27 quilómetros do Aeroporto de Malanje e 24 km da Estrada Nacional 140.