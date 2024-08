Manuel Eduardo Bravo é, actualmente, o embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na República Federativa do Brasil, escreve para o NJ desde 2011, a convite do amigo e antigo director desse órgão, o saudoso Gustavo Costa. Em 13 anos de colaboração, o diplomata tem partilhado com o NJ e os leitores conteúdos de elevada qualidade, história, política, social e cultural. Estes seus "olhares diplomáticos" são um verdadeiro exemplo de diplomacia que agrega valores e são muito pedagógicos. Tem a capacidade de nos surpreender com o rigor, análise e descrição dos factos, muitos deles vividos na primeira pessoa. É um diplomata que partilha as suas experiências e vivências, um homem que aborda sem reservas esses seus encontros com a História.