Responsáveis da ENI, um dos gigantes a operar no offshore e onshore nacional, foram hoje explicar ao Presidente da República o estado da actividade da multinacional em Angola, com destaque para o bloco 15/06, de onde já foram extraídos, desde 2018, pelo menos 2 mil milhões de barris de crude. Até 2025, multinacional vai investir 7 mil milhões USD em Angola.

Claudio Descalzi, PCA da ENI, acompanhado de Guido Brusco, CEO do departamento de Upstream da multinacional italiana, foram dizer a João Lourenço que o desenvolvimento do bloco 15/06 foi "ultrarrapido" e foram dadas garantias ao Presidente da República sobre o desenvolvimento em curso, com conclusão para breve, de um novo polo de extracção neste bloco do campo Agogo, em águas profundas, localizado no norte do país.

Mas este encontro com o chefe do Executivo serviu ainda para actualizar, segundo um comunicado da ENI, o estado dos investimentos da multinacional italiana nas energias renováveis e no downstream (sector da refinação e distribuição dos produtos petrolíferos), tendo Descalzi informado que a Solenova, uma parceria ENI/Sonangol completou a primeira fase da central fotovoltaica de Caracujo, que deverá iniciar a produção em 2022.

No que diz respeito à actividade no downstream, a ENI informou Lourenço sobre o trabalho que está a ser desenvolvido na refinaria de Luanda com o objectivo de aumentar a capacidade desta antiga refinaria, erguida na década de 1950, em conjunto com a Sonangol, tendo sublinhado que "melhorou significativamente" a sua eficiência operacional nos últimos três anos, ou ainda o sucesso do programa de formação que levou cerca de 100 técnicos angolanos a Itália para fortificar o funcionamento desta refinaria e a redução das importações de combustíveis e outros refinados.

Esta conversa, de acordo com o comunicado, passou ainda pelo LNG (gás natural) e o desenvolvimento de campos e a produção de gás doméstico.

A ENI reafirmou ainda o papel "fundamental" que Angola tem na estratégia de crescimento orgânico da ENI, empresa que está no País desde 1980, em vários campos petrolíferos, seja offshore, seja onshore.

Entretanto, na página da Presidência, foi divulgado que a ENI pretende investir 7 mil milhões USD em Angola nos próximos quatro anos nas área da produção, pesquisa e refinação, ou ainda em energia solar.

O anúncio, ainda segundo a Presidência, foi feito à margem do encontro, em declarações à imprensa, por Guido Brusco.