O valor do barril de Brent conheceu esta semana um arrefecimento da tendência de valorização que apresentava, fechando na sexta-feira a 82,25 dólares no mercado de futuros de Londres.

O crude do Mar do Norte concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar-se 51 cêntimos abaixo dos 82,76 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A valorização do dólar dos EUA, a divisa em que se negoceiam os futuros do petróleo, foi o principal factor da variação da cotação desta sexta-feira, segundo os analistas.

"Esta semana tem sido um bom lembrete para os mercados de petróleo de que os preços não são afectados apenas pela trajectória de oferta e procura, mas também pelas projecções de política monetária e por formas de intervenção governamental", disse Louise Dickson, analista sénior de mercados de petróleo da Rystad Energy, citada pela Reuters.

"Taxas de juros mais altas proporcionariam ainda mais apoio ao dólar e ainda mais pressão baixista sobre os preços do petróleo", acrescetou.