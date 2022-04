Após a descoberta do massacre de Bucha, a pequena cidade ucraniana onde, depois da retirada das forças russas, foram encontrados dezenas de corpos espalhados pelas ruas com indícios de possíveis crimes de guerra, os países ocidentais encetaram uma nova corrida às sanções a Moscovo, o que levou a que os mercados, temendo repercussões na oferta, reagissem em alta, travando a queda que se verificava na matéria-prima nos últimos dias.

Apesar de os russos negarem de forma veemente quaisquer crimes na cidade de Bucha contra civis, acusando mesmo o ocidente de ter montado uma farsa para prejudicar a Rússia ao justificar novas e pesadas sanções, os mercados temem que estas, finalmente, incidam fortemente sobre o sector energético russo e que isso leve a uma forte disrupção na oferta global de crude.

Para já, a União Europeia colocou o carvão russo na lista de proibições a importar da Rússia, faltando agora o gás e o crude, embora estes sejam ossos mais duros de roer visto que os países-membros da União Europeia mais influentes, como a Alemanha, Países Baixos, França ou Itália, são altamente dependentes destas matérias-primas.

Porém, a lista de novas sanções, que será conhecida ainda hoje, apenas tem asseguradas punições novas ao sistema financeiro russo, a políticos russos com cargos proeminentes no Estado e seus familiares.

Embora, pelo que se sabe até agora, antes do final da manhã desta quarta-feira, 06, o Presidente ucraniano exija mais sanções, abrangendo o sector do petróleo e do gás, o que se não suceder - e, para já, não deverá acontecer -, poderá levar Kiev a, contra a vontade ocidental, abrir novos pontos de diálogo com Moscovo para negociar os termos de um cessar-fogo, primeiro, e depois um acordo de paz.

O embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia, disse isso mesmo no Conselho de Segurança de terça-feira, quando, ao dirigir-se pessoalmente a Volodymyr Zelensky, defendeu que os países ocidentais, União Europeia e EUA, não têm outro interesse que não seja usar a Ucrânia para atingir a Rússia através de sanções somadas umas em cima de outras, estando disponíveis a, "para esse objectivo seja atingido, alimentar a guerra na Ucrânia até ao último soldado de Kiev!".

Para já, as exigências de Zelensky não estão, segundo as agências internacionais, a ser correspondidas com esta nova lista de sanções europeias e norte-americana à Rússia, que, além do carvão, não mexe em mais nenhuma das commodities do sector energético, embora isso só possa ser confirmado após a divulgação oficial da lista. Mas a promessa de sancionar o gás e o crude russos estão permanentemente na retórica sancionatória euro-norte-americana...

Todavia, mais este pacote de sanções foi suficiente para travar a queda que se sentia há já alguns dias nos mercados petrolíferos, estando hoje, 06, a reflectir os efeitos destas anunciadas sanções, com o barril de Brent, em Londres, perto das 11:20, hora de Luanda, a subir 1,88%, para os 108,32 USD, enquanto em Nova Iorque, o WTI subia 1,82%, para os 103,70 USD.

A travar estes ganhos, estão, segundo a Reuters, a continuidade do confinamento gigantesco na cidade chinesa de Xangai, mais de 20 milhões de habitantes, devido a um surto de Covid-19, e um inesperado reforço dos stocks nos EUA, a maior economia do mundo, anunciado alguma retracção no consumo global de energia...

O consistente reforço do dólar dos EUA face às restantes moedas internacionais também está a aligeirar os ganhos, porque este regresso da boa forma da principal moeda franca mundial, torna a matéria-prima mais cara para os países que a pagam convertendo as suas moedas nacionais em USD.

Mas este cenário pode voltar a alterar-se fortemente quando, dentro de alguns dias, segundo a Reuters, os membros da Agência Internacional de Energia decidirem quanto crude das suas reservas estratégicas vão libertar de forma a reequilibrar os mercados, sendo que o único dado conhecido é dos EUA, que já anunciaram que vão libertar 180 milhões de barris, dos quase 700 milhões que têm em stock estratégico, ao longo dos próximos seis meses, o que dá 1 mbpd.

Para Angola, manter o barril acima dos 100 USD é estrategicamente importante para, enquanto assim se mantiver, dar um forte impulso ao combate à crise económica que o País atravessa, sendo, como se sabe, fortemente dependente das exportações de crude para isso.

A razão é igualmente conhecida: o petróleo responde a 95% das exportações nacionais, a mais de 35% do PIB e a mais de 60 por cento das despesas de funcionamento do Estado.

Apenas a fraca performance da produção nacional atrapalha estas contas, visto que Angola tem vindo a diluir o seu potencial produtivo, está hoje inferior a 1,1 milhões de barris por dia - já foi mais de 1,8 milhões em 2008/09 -, o que retira alguma margem de manobra ao Executivo de João Lourenço na gestão desta crise, que começa, face aos números mais recentes, a sair agora de um período de cinco anos consecutivos de recessão.