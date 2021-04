Melissa Bond, até aqui directora de Desenvolvimento do Permiano na Bacia do Delaware, EUA, é a nova directora-geral da ExxonMobil Angola, sendo, ao mesmo tempo, a primeira mulher a ocupar este cargo nas "majors" que operam em território angolano.

Em comunicado enviado ao Novo Jornal pela companhia norte-americana é avançado que Melissa Bond, que assume hoje funções, tem um largo currículo em cargos técnicos e de supervisão nas áreas de planeamento estratégico, perfuração e planeamento de desenvolvimento, em várias regiões do mundo, passando, além dos EUA, pelo Canadá e pela Papua Nova Guiné.

O seu antecessor no cargo, Andre Kostelnik, no País desde 2018, citado no documento enviado ao novo jornal, diz que a "vasta experiência e o historial de diversificação de projectos" de Bond vai "permitir à ExxonMobil em Angola continuar a sua tradição de operações seguras, confiáveis e eficientes".

Kostelnik adianta ainda que espera ver Melissa Bond "desenvolver novas oportunidades para materializar futuros negócios" em Angola.

Em Angola, esta multinacional conta, desde 1994, através de afiliadas ou participações directas, com presença no Bloco 15 (36%), Bloco 17 (18%), e no Bloco 32, com 15 %, estado ainda, desde 2020, a operar os blocos 30, 44 e 45, com 60% destes três blocos na Bacia do Namibe.