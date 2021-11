Já há vencedor do concurso de privatização para a cedência da gestão de nove lojas da rede de supermercados e hipermercados Kero. A exploração e gestão da rede antes detida pelos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior 'Kopelipa' e Leopoldino Fragoso do Nascimento 'Dino' foi atribuída à empresa Anseba, que está no mercado nacional há 10 anos.

A notícia é avançada pelo Expansão, que diz que a decisão da Comissão de Negociação do concurso público foi favorável ao grupo eritreu Anseba, que deixou para trás os franceses do Carrefour, os sul-africanos da Shoprite e os antigos donos do Kero, sendo o processo coordenado pelo Instituto de Gestão de Activos e Participação do Estado (IGAPE).

"Os dois concorrentes à gestão do Kero, Anseba e a parceria Carrefour/Alimenta Angola foram informados oficialmente nesta sexta-feira, dia 19, que o vencedor do concurso foi o grupo Eritreu, Anseba", escreve o Expansão, que diz ainda que "a cessão do direito de exploração e gestão da rede de híper e supermercados, que inclui 11 lojas de grande superfície, só será oficializada dentro de cinco dias úteis - prazo legal para que a parceria Carrefour/Alimenta Angola possa contestar a decisão".