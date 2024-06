Trabalhadores da empresa Prezioso Angola e da Refinaria de Luanda, duas firmas do sector petrolífero no País, estão a travar uma "batalha" com as entidades patronais, com vista à melhoria das condições laborais e salariais, soube o Novo Jornal junto de fontes dos representantes sindicais das referidas entidades empregadoras.

No leque de reivindicações do colectivo de trabalhadores, as "mais fracturantes", como qualificam os sindicalistas, está o não-ajuste do pagamento de salários à taxa de câmbio do Banco Nacional de Angola (BNA), a integração de trabalhadores temporários e o pagamento das horas extraordinárias.

Por exemplo, os trabalhadores da Prezioso Angola, prestadora de serviços petrolíferos, paralisaram as actividades laborais no dia 28 do mês passado, pois reivindicam o não cumprimento do acordo estabelecido na última vez, no qual as duas partes se sentaram à mesma mesa, aponta uma carta do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petrolífera e Afins Cabinda (SPITAC)

