"Só livre da corrupção Angola alcançará a diversificação da economia e a criação de empregos, diz embaixador norte-americano, garantindo que os EUA continuam apostados em investir no País

O embaixador dos EUA em Angola, Tulinabo Mushingi, garantiu, nesta quinta-feira, 04, em Luanda, que o seu país continua de olhos virados para o investimento no corredor do Lobito e no apoio ao combate à corrupção.