A Sodiam escolheu para gerir os leilões de diamantes em Angola uma empresa com sede nos Emirados Árabes Unidos, a, e acom sede na Bélgica e na África do Sul, para a acidificação dos diamantes, um processo que permite melhor performances na produção de gemas a partir dos kimberlitos originais.

A escolha das empresas Trans Atlantic Gems Sales e First Element foi hoje comunicada pela Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes, Sodiam, que cita no comunicado o seu presidente do conselho de Administração, Eugénio Bravo da Rosa, onde este diz que este processo reforça o compromisso de Angola e da empresa "com a transparência".

Eugénio Rosa acrescenta que desse compromisso fazem ainda parte as "reformas que estão em curso no subsector diamantífero, bem como na introdução de novas dinâmicas, funcionalidades e tecnologias, com padrões de excelência internacional, que irão agregar valor ao sistema de comercialização de diamantes através da futura Bolsa de Diamantes de Angola".

A acidificação dos diamantes é um processo que permite retirar componentes inseridos nas "pedras", como terras distintas que se agregam ao diamante no processo de extracção e que podem dificultar o processo de polimento.

Isto, porque o diamante não sofre qualquer processo de corrosão em contacto com os ácidos usados neste processo específico ao mesmo tempo que os outros componentes a ele agregados são dissolvidos, melhorando-se assim a imagem da gema globalmente, acrescentado-lhe, por isso, valor de mercado.