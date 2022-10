A Sonangol recebe os líderes das congéneres de cerca de 20 países convidados, num evento que, segundo a petrolífera nacional, "reflecte o reforço da cooperação e a garantia da participação dos associados na concretização dos objectivos da APPO".

A Sonangol estará representada pelo seu presidente do conselho de administração, Gaspar Martins.

Segundo a petrolífera, o encontro será antecedido de uma visita a alguns dos principais projectos regionais do sector do Oil&Gas e conta com a presença do secretário-geral da APPO, Omar Ibrahim, do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, e do secretário de Estado dos Petróleos, José Barroso, a par dos dirigentes de topo das companhias africanas.

A APPO foi criada a 27 de Janeiro de 1987, em Lagos, Nigéria, para servir de plataforma de cooperação e coordenação de esforços, colaboração, partilha de conhecimentos e competências entre os países africanos produtores de petróleo.