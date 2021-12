Em Abril, a petrolífera nacional informou que tinha vendido à Trafigura, multinacional suíça com ligações ao general Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", os 31,78% da participação que detinha na Puma Energy, por 600 milhões de dólares norte-americanos.

Este negócio é a conclusão de um acordo tripartido, em que a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola adquiriu, através da Sonangol Holdings e pelos mesmos 600 milhões USD, a rede de retalho da Pumangol, composta por 79 postos de abastecimento de combustíveis, terminais aeroportuários em Luanda, Catumbela, Cunene e Lubango, o terminal de armazenagem do Porto Pesqueiro, na Baía de Luanda, e a empresa Angobetumes.

Segundo a Sonangol, "estas transacções representam o culminar dos esforços da petrolífera nacional, visando resguardar-se da participação na recapitalização da Puma Energy".

A conclusão deste processo, segundo a petrolífera, seguiu os trâmites e aprovações regulatórias necessárias e representa a saída oficial da Sonangol da estrutura accionista da Puma Energy, com a qual a Pumangol e todos os seus activos passam a ser inteira e unicamente detidos pela Sonangol.

"A saída da Sonangol da estrutura accionista da Puma Energy e a aquisição da Pumangol representam a concretização de um objectivo estratégico da Sonangol e um passo firme no Programa de Privatizações da empresa, bem como significa a aquisição de um reforço ao seu core business de uma empresa rentável e com activos valiosos", refere a Sonangol no comunicado de quinta, 16.

Já para a Pumangol "a conclusão do processo de aquisição representa uma angolanização total do seu accionista, da sua liderança e do seu pessoal. É o início de uma nova jornada onde o legado da era Puma Energy, alicerçado na sua experiência, continuarão a manter a Pumangol pujante e eficiente, adicionando qualidade e valor para o seu accionista, e continuando a prestar um serviço de excelência e uma gama de produtos de alta qualidade aos seus clientes", lê-se no mesmo comunicado.

