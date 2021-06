Sonangol lança concurso para escolher sócios na Refinaria do Lobito

A Sonangol vai apresentar a 09 de Julho o concurso as condições do concurso público para a escolha dos seus parceiros na estrutura societária da Refinaria do Lobito e os financiadores do projecto.Esta refinaria foi a primeira a ser lançada, em 2007, depois da de Luanda, erguida na década de 1950, e já ali foram investidos largos milhões de dólares. A sua construção está suspensa desde 2016.