A TAAG - Linhas Aéreas de Angola volta a voar para o Brasil a partir desta sexta-feira, com periodicidade semanal, depois de ter suspendido as operações para este destino, em Março, devido à evolução da Covid-19 naquele país.

Segundo adiantou, hoje, à ANGOP, fonte do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério dos Transportes, sem detalhar cidades em concreto, "a TAAG está paulatinamente a retomar algumas ligações regionais e intercontinentais".

No dia 17 de Março deste ano, a TAAG anunciou o cancelamento dos voos regulares com destino a Guarulhos (São Paulo), por causa do agravamento da pandemia e da detecção de novas variantes do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil.

O cancelamento dos voos para esse Estado sul-americano, na altura, deveu-se a orientações das autoridades angolanas, tendo em conta as medidas de prevenção e controlo da propagação da Covid-19, que assola o mundo desde Dezembro de 2019.

Nos mais recentes pronunciamentos, a companhia angolana de bandeira reiterou o contínuo compromisso com as medidas de prevenção e combate à essa doença letal, para a retoma da actividade de transporte aéreo segura e sustentável, em meio de sucessivas suspensões desde Março de 2020.