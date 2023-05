O Plano Anual de Endividamento apresentado pelo Governo prevê o recurso à emissão de dívida no valor de 6,6 biliões de kwanzas (12,9 mil milhões de dólares) para financiar programas inscritos no Orçamento Geral do Estado (OGE2023). Ou seja, mais de um terço do valor total OGE, que estima receitas e fixa despesas de 20,1 biliões de kwanzas, e já prevê, para operações de dívida pública, 9 biliões de kwanzas, vai ser suportado por empréstimos.

De acordo com o documento executado pela Unidade de Gestão da Dívida do Ministério das Finanças, esta verba vai sair de crédito a conseguir no exterior e internamente.

Fora do País o Governo vai buscar 3,5 biliões (6,9 mil milhões de dólares), enquanto 3 biliões (6 mil milhões de dólares) são dívida interna.

O OGE2023, principal instrumento da política económica e financeira do Estado angolano, que, expresso em termos de valores, para um período de tempo definido, demonstra o plano de acções a realizar e determina as fontes de financiamento, comporta receitas estimadas em 20,1 biliões de kwanzas e despesas fixadas em igual montante para o mesmo período.

O documento contempla os orçamentos dos órgãos de soberania, da Administração Central e Local do Estado, da Administração Independente, dos Institutos Públicos, dos Serviços e Fundos Autónomos, da Segurança Social e dos subsídios e transferências a realizar para as Empresas Públicas e para as Instituições de Utilidade Pública.

O OGE2023 tem como preço de referência do petróleo 75 dólares por barril e uma produção média de 1,18 milhões de barris. Perspectiva uma taxa de inflação de 11,1 por cento e um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real de 3,3 por cento, face ao crescimento de 2,7 por cento prognosticado para 2022.

O instrumento de gestão que encerra uma previsão discriminada das receitas e despesas do Estado prevê, para operações de dívida pública, 9 biliões de kwanzas, o que representa 45,09 por cento do valor total calculado para o próximo ano. Destes 9 biliões, quase 4 biliões estão reservados para o pagamento de dívida pública interna, sendo os restantes 5 biliões para operações da dívida pública externa. Isto quer dizer que do total de 20,1 biliões de kwanzas das receitas e despesas estimadas, apenas 11 biliões servirão para distribuir pelos vários ministérios e programas governamentais.