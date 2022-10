Vera Daves mexe no seu gabinete e na Unidade de Gestão da Dívida Pública

A ministra das Finanças, Vera Daves, exonerou Avelino João Kiampuku do cargo de director geral-adjunto da Unidade de Gestão da Dívida Pública, nomeando, para o seu lugar, Igor Ricardo de Pina, que executava, desde Junho de 2020, a função de chefe de departamento da mesma unidade. Kiampuku foi entretanto nomeado para a função de conselheiro do director executivo na Constituência do Grupo Africano 3 - ANSA - Angola, Nigéria e África do Sul, junto do Grupo Banco Mundial.