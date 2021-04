O actual director-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD), Walter da Cruz Pacheco, vai assumir a função de presidente da Comissão Executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), em substituição de Ottoniel dos Santos, sendo que esse último, na segunda quinzena de Fevereiro, foi nomeado ao cargo de secretário de Estado para as Finanças e o Tesouro pelo Presidente da República, João Lourenço, apurou o Novo Jornal de fontes ligadas ao sistema financeiro.

Os nossos interlocutores confidenciaram que o nome de Walter Pacheco está na pole position para ficar no topo da hierarquia da Comissão Executiva da Bolsa. As fontes explicam, também, que a confirmação da indicação daquele especialista em mercado de capitais, formado pela Universidade George Washington University, depende de uma assembleia-geral extraordinária, a ser realizada ainda no mês em curso. Pois, a alínea a) do artigo 16.º do Estatuto Social da Bolsa estabelece que compete, em especial, à assembleia-geral eleger os membros do Conselho de administração da BODIVA.

A assembleia-geral da BODIVA é presidida por Francisco de Lemos José Maria, antigo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, tem como vice-presidente Carlos Carvalho Pinto, e Jacira Morais Arsénio ocupa a função de secretária.

A escolha de Walter Pacheco para o cargo de CEO daquela sociedade anónima de capitais integralmente públicos deve-se, entretanto, ao facto de o actual responsável máximo da UGD ter sido de 2016 até finais de 2017 administrador-executivo da BODIVA e, similarmente, a sua formação em mercado de capitais, com passagem pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e pelo Standard Bank de Angola, detalharam as fontes do sistema bancário.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)