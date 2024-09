Sentado numa cadeira de rodas, aos 87 anos, com problemas de saúde tremendos, o Papa Francisco pode estar a fazer uma das suas últimas viagens peregrinas de longa distância e ter colocado Timor-Leste nesse mapa representa muito para o país percentualmente mais católico do mundo.

O clima de festa, ruas e avenidas de Dili engalanadas para o acolher, com um sorriso especado na cara, travando a cadeira de rodas apenas com o olhar para cumprimentar os funcionários do aeroporto da capital timorense quando o protocolo queria era voar dali para fora...

Este é o Francisco que conhecemos, diziam alguns dos populares que o olhavam ali de perto, citados pelos media internacionais, a quem não escapou a coincidência dos 25 anos que passam da dolorosa conquista da auto-determinação à Indonésia, o gigante islâmico, de onde chegou a Timor-Leste, então uma ditadura feroz e hoje uma acolhedora democracia para o católico mais importante do mundo.

No relato da Agência Lusa, lê-se que a dado momento, uma criança gritava: "Está ali o Francisco", que passava na Avenida Presidente Nicolau Lobato empurrado por cânticos e orações pouco depois de ter chegado ao país, cerca das 15:45 locais, 07:45 na hora de Luanda.

Durante as últimas cinco horas milhares de fiéis foram-se juntando no único acesso ao aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, esperando o Papa junto à estrada com bandeiras do Vaticano e da República Democrática de Timor Leste.

"É muita emoção para mim e para Timor-Leste, viva o Papa Francisco, viva Timor-Leste", disse à Lusa uma mulher de Liquiçá (oeste de Díli) que estava na primeira fila da recepção popular.

Devido ao número crescente na estrada junto à rotunda do aeroporto, as forças de segurança enviaram para o local mais elementos da polícia e das Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL).

Apesar do elevado número de pessoas, a entrada do Papa na cidade decorreu sem incidentes.

Francisco entrou na capital timorense às 15:15 (07:15 em Lisboa) e após a passagem de mais de trinta veículos e um autocarro de transporte de passageiros que faziam parte da comitiva.

O avião que transportou o Papa Francisco aterrou hoje no aeroporto internacional de Díli, capital de Timor-Leste, às 14:20 locais (06:20 de Lisboa), para uma visita de três dias, que termina na quarta-feira.

O Papa iniciou em 03 de setembro uma viagem pela região na Indonésia, onde permaneceu até sexta-feira, tendo seguido depois para a Papua Nova Guiné.

A estada em Díli tem início com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

O ponto alto da visita de Francisco a Timor-Leste, onde 98% da população é católica, vai ser uma missa, a realizar na terça-feira em Tasi Tolu, a cerca de 10 quilómetros a oeste da capital, com a presença de milhares de timorenses.