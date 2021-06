A Organização Mundial de Saúde (OMS) está preocupada com o crescimento e aceleração da terceira vaga de infecções pelo novo coronavírus em África com as novas variantes, e adverte que, embora quase 12 milhões de pessoas estejam agora totalmente vacinadas, "isso representa menos de 1% da população do continente".

O escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) no continente, numa declaração citada pela agência France-Presse (AFP), apelou a um aumento da oferta de vacinas.

"África precisa destas doses aqui e agora para conter a terceira vaga", disse Matshidiso Moeti, directora da OMS para África, numa conferência de imprensa virtual a partir da sede, na capital da República do Congo, Brazaville.

Matshidiso Moeti lembrou que o número de casos "está a aumentar 22% por semana" em todo o continente, com a República Democrática do Congo (RDC), a Namíbia e o Uganda a registarem o seu maior número de casos semanais desde o início da pandemia.

Segundo a organização, este aumento deve-se, em grande parte, ao clima sazonal mais frio na África Austral e à propagação de variantes mais contagiosas.

"A variante Delta [de origem indiana] foi assinalada em 14 países africanos e as variantes Beta e Alfa foram encontradas em mais de 25 países africanos", de acordo com a organização, que assinalou também uma aceleração da vacinação no continente, com mais de 5 milhões de doses administradas nos últimos cinco dias, em comparação com uma média semanal de 3,5 milhões de doses nas últimas três semanas.

África já ultrapassou os 136 mil óbitos associados à covid-19 e o número total de casos no continente é superior a 5,1 milhões.