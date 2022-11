O ainda Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ao fim de 72 horas de bloqueios em dezenas das principais vias rodoviárias do país que deixaram centenas de localidades com acessos limitados, foi às redes sociais pedir aos milhares de apoiantes para saírem das estradas apontando agora as praças das cidades como local dos protestos contra os resultados eleitorais que deram a vitória a Lula da Silva no Domingo, 30 de Outubro.

A versão mais consensual que está a ser noticiada pelos media brasileiros para que este pedido de Jair Bolsonaro tenha surgido agora, visto que o seu silêncio nas primeiras 48 horas tinha claramente como objectivo dar lastro aos protestos, com o objectivo de obrigar a uma recontagem dos votos, é que os patrões da economia brasileira pressionaram o Presidente nesse sentido porque estes bloqueios estão a gerar fortes constrangimentos no tecido económico nacional.

Com uma derrota estrondosa, porque é o primeiro Presidente que perde uma recandidatura para um segundo mandato deste que tal é possível - década de 1990 -, Jair Bolsonaro conta, no entanto, com o facto de a vitória de Lula da Silva ter sido por uns escassos dois milhões de votos, em mais de 150 milhões de eleitores.

O que, em teoria, faz com que uma recontagem possa, se não mudar o resultado, torná-lo tão aproximado entre os dois candidatos que isso daria a Bolsonaro um poder negocial mais alargado para a transição e, especialmente, para que, depois da sua saída do poder, eventuais problemas judiciais sejam diluídos perante ameaças de eventual alargamento dos protestos às forças de segurança e às forças militarizadas estaduais.

O que é cada vez mais difícil de poder vir a acontecer depois de o Supremo Tribunal Eleitoral (STE) ter anunciado oficialmente os resultados e depois de a esmagadora maior parte dos lideres mundiais terem felicitado Lula pela vitória considerado as eleições livres e justas, como foi o caso, por exemplo, do Presidente dos EUA, Joe Biden, uma espécie de "farol" para concluir processos eleitorais em países subdesenvolvidos ou com democracias fragilizadas.

O argumento de Bolsonaro para pedir o deslocamento dos protestos das vias rodoviárias, que estão ainda a bloquear os acessos às grandes cidades, é que quem está na rua a manifestar a sua indignação não pode perder a "legitimidade" para os protestos que são. No seu entender, claramente justificvados.

A legitimidade de que fala Bolsonaro está a ser diluída com situações em que, por exemplo, os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro estiveram largas horas com problemas que levaram ao cancelamento de dezenas de voos, os mercados não estão a ser abastecidos e milhares de pessoas não estavam a conseguir chegar aos seus locais de trabalho, levando muitos a perguntar se os apoiantes de Bolsonaro são todos patrões e não têm de ir trabalhar?

Jair Bolsonaro pediu, num vídeo divulgado esta quarta-feira nas redes sociais, dirigido aos aos seus apoiantes, onde lhes pede que "desobstruam as rodovias" porque "isso não faz parte das manifestações legitimas".

O ainda Presidente do Brasil acrescentou que bloquear rodovias "prejudica o direito de ir e vir das pessoas" que é garantido pela Constituição.

"E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas constitucionais. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de tudo isto gerar grandes prejuízos à economia", disse ainda.

Porém, e apesar deste apelo, 25 dos 27 estados do Brasil estão ainda, hoje, 03, a viver momentos de fúria por parte dos apoiantes de Jair Bolsonaro, com cortes de estradas, mantendo este o silêncio para com Lula da Silva, o Presidente-eleito do Brasil que a 01 de Janeiro vai tomar posse do lugar que deixou há 12 anos e ainda não recebeu a chamada "democrática" do derrotado.