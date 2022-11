Segundo a imprensa brasileira, milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro, do Partido Liberal e outros, saíram para as ruas em protestos e aproveitaram para cortar o trânsito em várias estradas e auto-estradas, especialmente no sul do Brasil mas com casos noticiados um pouco por todo o país.

A Polícia Rodoviária Federal, de acordo com os relatos que estão a ser publicado online pelos media brasileiros, pelo menos 10 vias rodoviárias importantes estavam bloqueadas ao início da manhã no Brasil, onde, em média, a diferença horaria para Angola é de cinco horas a menos.

As unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) estão no terreno para procurarem desobstruir as vias, mas os analistas políticos no Brasil coincidem na ideia de que esta situação pode resvalar para a violência generalizada se o telefonema de Bolsonaro para Lula da Silva tardar a ser feito.

Isto, porque a recusa do ainda Presidente reconhecer a derrota está a ser claramente interpretado pelos seus apoiantes mais radicais, fortemente armados e dispostos a tudo fazer para impedir a chegada de Lula ao Palácio do Planalto a 01 de Janeiro de 2023, como uma "ordem" do Capitão Jair para a desordem e os protestos de rua.

Entretanto, segundo informações da tarde de hoje, Bolsonaro reuniu de urgência os seus ministros no Palácio do Planalto para decidir procedimentos nesta fase até ao fim do mandato, que termina a 31 de Dezembro.

Espera-se ainda que Jair Bolsonaro ligue a Lula ou anuncie que não o fará em qualquer circunstância... Mas o cenário mais plausívelé que essa chamada seja feita perante uma avalanche de pedidos para que tal suceda, mesmo de grupos da sociedade brasileira que apoiaram a sua campanha de forma a evitar manchar ainda mais a imagem do país no mundo.