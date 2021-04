A Cidade do Cabo (Cape Town) está segunda-feira,20, à mercê de uma avalanche de chamas que começaram na famosa Table Mountain, uma das mais famosas atracções turísticas locais, e avançaram para o Campus Universitário onde milhares de estudantes tiveram de ser evacuados e os bombeiros tentam salvar uma das mais importantes bibliotecas do país.

As autoridades da cidade ordenaram, por precaução, a evacuação de várias comunidades nos limites da Cidade do Cabo, próximas do simbólico monte, a Table Mountain, enquanto os bombeiros, com recurso a helicópteros, procuravam salvar o recheio da biblioteca da Universidade da Cidade do Cabo, onde se encontram algumas das mais valiosas obras africanas.

Pelo meio, este incêndio, que começo no Domingo, atingiu ainda o mais antigo moinho de vento do país, que foi danificado com severidade.

O vento forte foi o responsável, segundo apontam os bombeiros locais citados pelos media sul-africanos, pelo rápido avanço das chamas a uma velocidade de 50 kms por hora, que ameaçou as áreas densamente povoadas da Cidade do Cabo e grande parte dos locais mais conhecidos e que são das principais atracções turísticas da região, como o teleférico da Table Mountain.

O fumo intenso gerado por este fogo obrigou ao encerramento de alguns das auto-estradas que ladeiam a Cidade do Cabo, muitos dos edifícios da cidade foram encerrados e escolas fechadas, com destaque para a Universidade que acabou por ter de ser evacuada de urgência.

Cerca de 300 bombeiros e elementos das forças de segurança combatiam as chamas ao final da manhã desta segunda-feira, com apoio de quatro helicópteros e um avião de combate aos incêndios.

A polícia já avançou que o fogo pode ter tido início no descuido de um cidadão que já foi identificado.