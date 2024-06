Ndjamena, a capital do Chade, foi violentamente abalada por uma série incontrolada de explosões num dos maiores paióis do país, situado no Bairro de Goudji, estando confirmado que este incidente causou muitos mortos e feridos.

O depósito de munições de diversos calibres e tipos foi envolvido por chamas, que deram início a uma sucessão de violentas explosões na noite de terça-feira para hoje, quarta, 19, que geraram o caos na capital do Chade.

As autoridades locais, segundo as agências de notícias, já na manhã de hoje, apenas confirmaram a existência de vítimas mas não avançaram números, embora testemunhas citadas pelos media apontem para que este possa ser elevado, tanto mortos como feridos.

O próprio Presidente, Mahamat Idriss Deby, confirmou que as explosões provocaram mortos, mas não foi mais longe que isso, tendo o ministro dos Negócios Estrangeiros, Koulamallah Abderaman, citado pela Al Jazeera, referido que as explosões foram de facto "gigantescas".

Na sua página do Facebook, Idriss Deby prometeu que vai ser de imediato aberto inquérito para apurar as causas e responsabilidades para esta catástrofe.

Uma das causas para o número elevado de mortos e feridos foi a dispersão por uma vasta área desta parte da cidade das munições projectadas a partir do paiol do campo militar onde estavam armazenadas milhares de objectos explosivos de diversos calibres.

Segundo a Associated Press, os residentes nas imediações do local avançam que as explosões começaram minutos antes da meia-noite e mantiveram-se intensas durante mais de meia hora, espalhando terror em todas as redondezas, onde as munições caíram e provocaram explosões secundárias.