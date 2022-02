Cimeira UA/UE: Egipto, Quénia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia vão produzir vacinas contra a covid-19

Egipto, Quénia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia vão estar na linha da frente na produção de vacinas mRNA no continente africano, anunciou esta sexta-feira o director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a cimeira União Europeia/União Africana (UE/UA), que decorre desde quinta-feira em Bruxelas. O esforço inicial, segundo a OMS, centra-se no fabrico de vacinas para combate à covid-19, mas estas tecnologias também podem ser utilizadas para outros produtos, tais como insulina, tratamento da diabetes, medicamentos contra o cancro e, potencialmente, vacinas para outras doenças prioritárias, como a malária, tuberculose e VIH.