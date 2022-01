Cinzas de Desmond Tutu repousam a partir deste sábado na "Catedral do Povo"

O funeral do arcebispo emérito sul-africano, Desmond Tutu, que morreu no domingo, 26 de Dezembro, decorre este sábado na Cidade do Cabo. A sua vontade foi cumprida e as suas cinzas serão colocadas na Catedral de São Jorge - histórica paróquia de Tuto -, e um símbolo da democracia no país conhecido como a "Catedral do Povo" durante o regime racista do 'apartheid', que governou desde 1948 até ao início dos anos 90 na África do Sul.