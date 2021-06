A África do Sul registou 17.493 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, o pico mais alto de infecções num só dia, desde o início da terceira vaga no país.

Segundo a Angop, que recorre ao Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD), dos últimos contágios, 10.806 foram detectados na província de Gauteng que acumula 62% dos casos, seguida por Cabo Ocidental com 1.778 novos casos (10%).

Com os casos das últimas 24 horas, o número de infectados na África do Sul ascendeu a 1. 861.065, o que equivale a uma taxa de positividade de 24,9%.

O acentuado aumento dos casos de Covid-19 divulgados nos últimos dias está a preocupar as autoridades de saúde daquela país, sobretudo os números na província de Gauteng (sede do Executivo), onde as infecções por dia excedem às observadas durante as duas vagas anteriores.

No mesmo período, o país registou a morte de 166 pacientes, totalizando 59.258 óbitos desde o início da pandemia.

As estatísticas sul-africanas indicam a existência de 130.416 casos activos e o registo de 622 novos internamentos hospitalares, e estão contabilizadas 10.497 pessoas acamadas em várias instituições públicas e privadas de saúde.

O NICD indica também que estão recuperadas 1.671.391 pessoas, o que equivale a 89,8% de melhorias, numa altura em que a vacinação conta 2. 312.873 pessoas imunizadas.

Desde o início da pandemia em território sul-africano, em Março de 2020, foram realizados 12.703.421 testes.