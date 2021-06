O estudo de audiências da Marktest, referente à 1.ª vaga de 2021 (Maio), a que tivemos acesso, aponta o canal Zap Novelas (20,6%) como o novo líder das audiências televisivas no País, destronando a TV Zimbo (com 17%) e a TPA 1 (8,8%). Em 2020, o canal Zap Novelas foi o sexto colocado com 5% das audiências, sendo que a TV Zimbo (34,7%) e a TPA 1 (34, 3%) foram o primeiro e segundo colocados da lista de audiências televisivas. É um estudo, são dados, são números, são estatísticas interessantes, até certo ponto surpreendentes, mas também bastante reveladoras: um canal de novelas a liderar as audiências televisivas.