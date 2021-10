Covid-19: Senegal e Ruanda avançam para a produção de vacinas com apoio da BioNTech - Imunizantes Made in Africa vão ser desenvolvidos com tecnologia RNA

Através de uma parceria com o Instituto Pasteur de Dacar, Senegal, e do Governo do Ruanda, a alemã BioNTech, que desenvolveu a vacina da Pfizer, vai avançar já em 2022 com a criação de condições para produzir vacinas para o continente africano em fábricas instaladas nestes dois países.