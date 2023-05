Ciryl Ramaphosa explicou que esta missão africana visa apostar noutra forma de lidar com o problema porque urge encontrar uma saída para um conflito que mostra sinais de não terminar em breve e continuar com repercussões trágicas para o continente africano, onde estas são especialmente severas.

Esta não é a primeira vez que surge um movimento africano com vista a procurar soluções, porque logo após o início da guerra, tanto a União Africana, como a CEDEAO (África Ocidental) estiveram oficialmente em Moscovo e Kiev com o mesmo objectivo.

Desta feita, embora o Presidente da África do Sul não tenha especificado, o que parece é que esta missão juntará seis, ou mais, lideres africanos com relações excepcionalmente importantes para russos e ucranianos, de forma a apresentar peso nesta abordagem diplomática.

Para já, as coisas estão a correr bem, porque, ainda segundo Ramaphosa, depois de falar com ambos, tanto o Presidente russo, Vladimir Putin, como o ucraniano, Volodymyr Zelensky, já disseram estarem disponíveis para receber a delegação de "parceiros africanos".

"Durante a minha conversa com os dois lideres ficou claro que ambos aceitaram receber a delegação de lideres africanos com a noção clara de que o objectivo é não deixar tudo na mesa mas sim encontrar uma saída para este conflito".

A divulgação desta iniciativa africana surge no dia em que o antigo embaixador na Rússia e dirigente de topo do Partido Comunista da China, Li Hui, está a fazer um périplo europeu que o vai levar de Kiev a Moscovo passando por outras capitais europeias, com a agenda cheia com um único assunto: como encaminhar a guerra para a mesa das negociações.

A chegada de novos protagonistas ao terreno da diplomacia onde já tantos falharam no esforço de levar o desfecho da guerra da frente de batalha para a mesa das negociações, desde o Presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, logo no início da invasão, em Fevereiro de 2022, depois o francês Emmanuel Macron, depois o turco Recep Erdogan, depois a União Africana, o Papa Francisco, o brasileiro Lula da Silva... é sempre uma renovada lufada de esperança, mas com baixas expectativas...

Com a China, que, como é de costume dizer-se, tem sempre mais tempo que o resto do mundo, espera-se que seja diferente, embora as expectativas sejam sempre reduzidas no ponto em que as coisas estão, com Moscovo e Kiev a admitirem não haver condições para negociações, para já...

Todavia, a chegada da China a este tabuleiro de xadrez radical, como o "decano" da diplomacia mundial, Henry Kissinger, que serviu dois Presidentes norte-americanos, Richard Nixon e Gerald Ford, na década de 1970, ficando como marco histórico o seu protagonismo na aproximação entre EUA e a China comunista de Mao Tse Tung, confirma, não pode ser vista como mais do mesmo... Com Pequim é sempre diferente e quase nunca entra em jogadas que possa perder.

O enviado especial do Presidente Xi Jinping para a crise Rússia/Ucrânia chega esta terça-feira a Kiev, onde estará em conversações com membros do Governo de Volodymr Zelensky e com o próprio, seguindo depois para, crê-se entre os analistas, para Varsóvia, provavelmente por causa da influência tremenda que a Polónia tem sobre os ucranianos, e, por fim, Moscovo, com o objectivo de desenhar uma espécie de mapa/calendário, sem pressas, mas com passos claros e etapas bem definidas, para acabar com a maior tragédia bélica na Europa deste o fim da II Guerra Mundial, em 1945.

Há ainda outra coincidência que pode não o ser, porque também a chegar a Kiev, de regresso de um périplo que o levou a Roma, Vaticano, Berlim, Paris e Londres (ver links em baixo nesta página), está o Presidente Volodymyr Zelensky, tendo este "tour" europeu sido considerado um enorme sucesso por Kiev, devido a renovadas promessas de apoio ilimitado, embora de concreto não se tenha sabido de nada, nem que tipo de missão o chefe do regime de Kiev levava na bagagem.