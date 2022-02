O Presidente da Rússia anunciou hoje, num discurso televisionado a partir do Kremlin, em Moscovo, que deu início ao processo burocrático de reconhecimento das repúblicas independentistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, consolidando um passo importante na escalada da crise com a Ucrânia.

O anúncio do reconhecimento de facto dos territórios da Ucrânia de maioria russófila e historicamente ligados à Rússia, foi precedido de uma síntese histórica que remonta ao século XVII sobre as ligações históricas entre a Ucrânia e a Rússia, passando pela criação da União Soviética, em 1922, cinco anos depois da Revolução de Outubro de 1917.

Vladimir Putin justificou o reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Lugansk acusando o ocidente e a NATO de mentirem repetidamente sobre a resposta à exigência de Moscovo quanto ao seu mapa de segurança na Europa, nomeadamente quando em 1991 disse, foi prometido à Rússia que a Organização do Tratado do Atlântico Norte não avançaria para as fronteiras russas através dos antigos países do Pacto de Varsóvia, no leste europeu.

Nesta conversa, Putin lembrou que em 2000, nunca conversa com o antigo Presidente norte-americano, Bill Clinton, lhe perguntou o que pensava sobre a adesão da Rússia à NATO e este lhe disse categoricamente que isso era uma impossibilidade, tendo igualmente acusado esta organização de manter oficialmente, nos seus documentos oficiais, a Rússia como uma "ameça séria".

Antes de anunciar a sua decisão, que vai agora passar pela votação na Duma, o Parlamento russo, de reconhecer as duas repúblicas ainda parte do território ucraniano conhecido como Donbass, Putin disse que se acabou qualquer laço de confiança com o Ocidente, referindo-se à NATO e à União Europeia.

O que desperta a curiosidade sobre como traduzir a frase quando se sabe que estava anunciada um encontro entre o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, e o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, para quinta-feira, bem como a putativa reunião de topo Putin/Biden no final da semana, como chegou a ser anunciado pela Presidência francesa.

Face a este cenário, que vai permitir a Moscovo justificar o avanço dos tanques para as duas "novas" repúblicas sob a alegação de que servem para defender a população dos ataques do Exército ucraniano, é agora de suprema importância perceber qual a resposta da União Europeia, além das sanções, que já estavam anunciadas se este cenário se tornasse real, e dos EUA, que mantêm uma postura de suporte político e militar a Kiev.

Mas a mais importante reacção a conhecer nas próximas horas é a do Governo de Volodymir Zelensky, o Presidente ucraniano, face a esta perde de facto de uma parcela importante do seu território, habitada por alguns milhões de habitantes e rica em combustíveis fósseis, como o carvão e o gás natural, e geograficamente de significativo realce naquela região de transição euro-asiática.

Para já, em Donetsk e em Lugansk, como foi possível ver em imagens dos media pró-russos, lançamento de fogo de artifício e populares na rua a festejar a decisão do senhor do Kremlin.

No entanto, alguns analistas estavam perto das 21:00, hora de Luanda, a antecipar uma resposta bélica por parte de Kiev, que poderá desencadear uma guerra aberta, numa escalada perigosa que, no limite, pode levar a uma confrontação entre as duas maiores potências nucleares do mundo, a Rússia e os EUA.

Porém, no discurso transmitido em directo por váreias canais de televisão mundiais, Putin frisou que não pretende uma guerra acreditando que pode ser conseguido um acordo negociado sem recurso às armas. Coisa que o seu homólgo ucraniano, Zelensky, dificilmente aceitrá de bom grado.

Para já, nesta noite de segunda para terça-feira, 22 de Fevereiro, as chancelarias das potências europeis, russa, ucraniana e norte-americana vão ter os telefones a tocar incesantemente.

Pode seguir, no fundo desta página, o fio dos acontecimentos dos últimos tempos nesta crise do leste europeu que, por exemplo, tem para Angola uma importância de grande relevo devido ao impacto que tem e vai continuar a ter na evolução do preço do petróleo, que representa 95% das exportações nacionais, 35% do PIB e perto de 60% dos gastos de funcionamento do Estado.